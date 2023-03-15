Госдеп: Действия РФ в ситуации с беспилотником над Чёрным морем были непреднамеренными
Госдепартамент США считает, что действия РФ в ситуации со сбитым американским беспилотником в небе над Чёрным морем были непреднамеренными. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
"Наиболее вероятное объяснение на данный момент — эти действия, скорее всего, были непреднамеренными. Вероятно, это был результат непрофессионализма одного из российских лётчиков", — отметил он в беседе с MSNBC, добавив, что российский самолёт "вынудил посадить беспилотник".
Лайф напоминает: 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Однако секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что Россия намерена сделать это.
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