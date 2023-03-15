Госдеп: Действия РФ в ситуации с беспилотником над Чёрным морем были непреднамеренными

Госдепартамент США считает, что действия РФ в ситуации со сбитым американским беспилотником в небе над Чёрным морем были непреднамеренными. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

"Наиболее вероятное объяснение на данный момент — эти действия, скорее всего, были непреднамеренными. Вероятно, это был результат непрофессионализма одного из российских лётчиков", — отметил он в беседе с MSNBC, добавив, что российский самолёт "вынудил посадить беспилотник".