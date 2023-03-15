Госдеп: CША могут опубликовать видео инцидента со сбитым над Чёрным морем беспилотником
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти в настоящее время изучают возможность опубликования видеозаписи инцидента с беспилотником MQ-9 над Чёрным морем.
"Рассматриваем такое решение. <...> Но мы учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации", — сказал Прайс в эфире телеканала MSNBC.
Представитель Госдепа утверждает, что на записи якобы видно, как российский истребитель "сближается и совершенно непрофессиональным образом" чуть не сталкивается с американским дроном.
Лайф напоминает, что 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.
ТАСС / Владимир Машатин