Госдеп: CША могут опубликовать видео инцидента со сбитым над Чёрным морем беспилотником

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти в настоящее время изучают возможность опубликования видеозаписи инцидента с беспилотником MQ-9 над Чёрным морем.

"Рассматриваем такое решение. <...> Но мы учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации", — сказал Прайс в эфире телеканала MSNBC.