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15 марта, 17:48

Госдеп: CША могут опубликовать видео инцидента со сбитым над Чёрным морем беспилотником

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти в настоящее время изучают возможность опубликования видеозаписи инцидента с беспилотником MQ-9 над Чёрным морем.

"Рассматриваем такое решение. <...> Но мы учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации", — сказал Прайс в эфире телеканала MSNBC.

Представитель Госдепа утверждает, что на записи якобы видно, как российский истребитель "сближается и совершенно непрофессиональным образом" чуть не сталкивается с американским дроном.

Россия намерена достать обломки американского беспилотника со дна Чёрного моря

Россия намерена достать обломки американского беспилотника со дна Чёрного моря

Лайф напоминает, что 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков: будто бы Су-27 задел пропеллер боевого дрона. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper упал из-за резкого манёвра. Российского посла в связи с этим инцидентом вызывали в Госдеп США. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, он "категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы". При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Машатин

Наталья Исакова
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