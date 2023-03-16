В Белом доме заявили, что беспилотники США продолжат летать над Чёрным морем

США намерены продолжать разведывательные полёты над Чёрным морем ради помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 в Чёрное море.

"Мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полёты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Чёрного моря, ради нашей поддержки Украины и её способности защищаться", — отметил представитель Белого дома.