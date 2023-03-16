В Белом доме заявили, что беспилотники США продолжат летать над Чёрным морем
Кирби заявил, что США продолжат разведывательные полёты над Чёрным морем
США намерены продолжать разведывательные полёты над Чёрным морем ради помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 в Чёрное море.
"Мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полёты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Чёрного моря, ради нашей поддержки Украины и её способности защищаться", — отметил представитель Белого дома.
Напомним, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. После инцидента глава Пентагона Ллойд Остин позвонил Сергею Шойгу, а начальник штабов Вооружённых сил США Марк Милли — главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.
Getty Images / Anna Moneymaker