Глава Генштаба Герасимов провёл переговоры с американским коллегой Милли
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Содержание разговора двух военачальников в российском оборонном ведомстве не раскрыли. Там лишь отметили, что беседа Герасимова и Милли состоялась "в развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединённых Штатов Америки".
Напомним, что поводом для переговоров руководства Минобороны РФ и Пентагона стал инцидент, произошедший 14 марта. Тогда американский беспилотник упал в Чёрное море, а в США заявили, что якобы из-за действий российских лётчиков. Затем в МО РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.
kremlin.ru