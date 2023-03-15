Глава Генштаба Герасимов провёл переговоры с американским коллегой Милли

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Содержание разговора двух военачальников в российском оборонном ведомстве не раскрыли. Там лишь отметили, что беседа Герасимова и Милли состоялась "в развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединённых Штатов Америки".