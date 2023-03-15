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15 марта, 20:28

Глава Генштаба Герасимов провёл переговоры с американским коллегой Милли

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Содержание разговора двух военачальников в российском оборонном ведомстве не раскрыли. Там лишь отметили, что беседа Герасимова и Милли состоялась "в развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединённых Штатов Америки".

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Напомним, что поводом для переговоров руководства Минобороны РФ и Пентагона стал инцидент, произошедший 14 марта. Тогда американский беспилотник упал в Чёрное море, а в США заявили, что якобы из-за действий российских лётчиков. Затем в МО РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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