Минобороны раскрыло содержание разговора Шойгу с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полёты американских беспилотников у Крыма имеют провокационный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ по итогам переговоров глав оборонных ведомств США и России.

В Минобороны РФ подтвердили, что основное внимание Шойгу и Остин уделили причинам и последствиям инцидента с крушением американского беспилотника 14 марта в Чёрном море. Российский министр указал, что первая причина случившегося — "действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полётов, которая была установлена после начала специальной военной операции. Вторая — усиление разведывательной деятельности США против интересов России.

"Отмечено, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", — говорится в сообщении Минобороны РФ.