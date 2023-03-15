Минобороны раскрыло содержание разговора Шойгу с главой Пентагона
Шойгу заявил главе Пентагона о провокационном характере полётов беспилотников США у Крыма
Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полёты американских беспилотников у Крыма имеют провокационный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ по итогам переговоров глав оборонных ведомств США и России.
В Минобороны РФ подтвердили, что основное внимание Шойгу и Остин уделили причинам и последствиям инцидента с крушением американского беспилотника 14 марта в Чёрном море. Российский министр указал, что первая причина случившегося — "действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полётов, которая была установлена после начала специальной военной операции. Вторая — усиление разведывательной деятельности США против интересов России.
"Отмечено, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Там добавили, что Россия не заинтересована в таком развитии событий, но намерена и впредь отвечать на провокации соразмерно. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что крупнейшие ядерные державы "должны действовать максимально ответственно". Это касается и поддержания каналов связи.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ