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15 марта, 19:40

Минобороны раскрыло содержание разговора Шойгу с главой Пентагона

Шойгу заявил главе Пентагона о провокационном характере полётов беспилотников США у Крыма

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полёты американских беспилотников у Крыма имеют провокационный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ по итогам переговоров глав оборонных ведомств США и России.

В Минобороны РФ подтвердили, что основное внимание Шойгу и Остин уделили причинам и последствиям инцидента с крушением американского беспилотника 14 марта в Чёрном море. Российский министр указал, что первая причина случившегося — "действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полётов, которая была установлена после начала специальной военной операции. Вторая — усиление разведывательной деятельности США против интересов России.

"Отмечено, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что Россия не заинтересована в таком развитии событий, но намерена и впредь отвечать на провокации соразмерно. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что крупнейшие ядерные державы "должны действовать максимально ответственно". Это касается и поддержания каналов связи.

Россия намерена достать обломки американского беспилотника со дна Чёрного моря

Россия намерена достать обломки американского беспилотника со дна Чёрного моря

Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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