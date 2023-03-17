"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 08:59

Российских лётчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9, представили к наградам

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков самолётов Су-27, которые предотвратили нарушение границы района спецоперации американским беспилотником MQ-9.

В ведомстве снова подчеркнули, что эти границы были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.

Миллиарды внутри "Жнеца": Какие секреты Россия может извлечь из обломков американского дрона MQ-9

Миллиарды внутри "Жнеца": Какие секреты Россия может извлечь из обломков американского дрона MQ-9

Как сообщал Лайф, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский БПЛА упал якобы из-за действий российских лётчиков, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь объяснили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Инцидент с беспилотником жёстко прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что США "вконец оборзели".

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Обложка ©

Getty Images / Stocktrek Images / Artem Alexandrovich

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров