Российских лётчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9, представили к наградам
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков самолётов Су-27, которые предотвратили нарушение границы района спецоперации американским беспилотником MQ-9.
В ведомстве снова подчеркнули, что эти границы были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.
Как сообщал Лайф, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский БПЛА упал якобы из-за действий российских лётчиков, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ в свою очередь объяснили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Инцидент с беспилотником жёстко прокомментировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что США "вконец оборзели".
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