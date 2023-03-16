Какие секреты Россия может извлечь из обломков американского дрона MQ-9 Оглавление Крушение беспилотника над Чёрным морем MQ-9 Reaper: характеристики, вооружение Американский беспилотник MQ-9 Reaper: цена Крушение беспилотника MQ-9: видео Американский беспилотник над Крымом По сообщениям СМИ, американский MQ-9, упавший в Чёрном море, найден на глубине 900 метров. Это значит, американские технологии могут оказаться в руках отечественных военных специалистов. 30629 30629 Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock

Крушение беспилотника над Чёрным морем

15 марта председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил на брифинге, что США могут попытаться поднять обломки упавшего накануне беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper. При этом он признал, что с глубины в полтора километра сделать это непросто. Однако уже 16 марта появились сообщения, что обломки дрона были обнаружены на глубине 900 метров глубоководным аппаратом ВМФ России. Если эта информация подтвердится, то в руках российских специалистов может оказаться сразу несколько важных технологических разработок американского ВПК.

MQ-9 Reaper: характеристики, вооружение

MQ-9 Reaper — разведывательно-ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Этот преемник ударного беспилотника Predator стоит на вооружении с 2007-го. Он сыграл важную роль в "войнах дронов" администрации Барака Обамы и активно используется сразу несколькими родами войск. Для начала нужно выяснить, какая его часть не представляет интереса для России.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Фото © ТАСС / ZUMA

— На самом деле как летательный аппарат вряд ли он нам интересен. Какие-то ноу-хау — вряд ли: ну, самолёт как самолёт, только что без пилота. Российская школа аэродинамики — самая сильная, и в этом отношении мы ничего интересного не обнаружим, — отмечает главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров.

Далее всё зависит от степени сохранности упавшего в воду беспилотника.

— В идеале когда аппарат перехватывают целым с его разведданными, тогда можно хотя бы понять характеристики/параметры, а это полезно для военных. Тогда можно ответить на вопросы: что он разведывал, какую информацию считывает/получает/передаёт. Вот это было бы интересно, — отмечает главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров.

А что можно достать из повреждённых, но не разрушенных до конца деталей?

Американский беспилотник MQ-9 Reaper: цена

По разным данным, цена одного такого БПЛА — в районе 60 млн долларов за единицу. Одна из ценных его частей, по словам Гусарова, — двигатель. Стоит он в районе полумиллиона долларов.

— Возможно, есть смысл в нём покопаться. В двигателестроении Запад довольно продвинут, а значит, может быть, какая-то интересная технология попадётся, — рассуждает главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров.

Двигатель Honeywell TPE331-10. Фото © Wikipedia

Силовая установка MQ-9 представлена двигателем Honeywell TPE331-10 (военное обозначение T76). Разработан в 50-х компанией Garrett AiResearch, с 1999-го производится компанией Honeywell Aerospace.

Мощность TPE331-10 — 944 лошадиные силы. Благодаря этому MQ-9 разгоняется до скорости в 400 километров в час. По словам Романа Гусарова, интерес представляют схема размещения двигателя, элементы топливной системы и материалы, из которых он изготовлен. Может оказаться полезен для разработки российских двигателей для БПЛА большой продолжительности полёта.

Также Роман Гусаров отмечает, что интерес может представлять и материал планера MQ-9.

— Это внешняя обшивка, композитные материалы, которые позволяют снизить радиолокационную заметность. Из-за того, что он почти на 90% сделан из углеводородного волокна, при своих габаритах весит около 4,8 тонны, — подчеркнул главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров.

Крушение беспилотника MQ-9: видео

Информации о степени сохранности упавшего в воду беспилотника MQ-9 нет. Остаётся только догадываться, что из его "внутренностей" могло уцелеть.

— Понятное дело, интересна система распознавания "свой-чужой", секретнейшая для любой армии, но опять же это чисто "железо". Что касается программного обеспечения (soft), скорее всего, оно защищено на такой случай, и всё ценное там уничтожается, — отметил главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров.

По данным CNN, американские военные действительно могли удалённо стереть программное обеспечение. Но официального подтверждения этому нет.

Пролёт Су-27 над беспилотником MQ-9 США в Чёрном море. Видео © T. me / SHOT

Известно, что софт нужен для управления радиолокатором AN/APY-8 Lynx II и является всепогодной радиолокационной системой высокого разрешения с синтезированной апертурой (SAR). Радиолокатор может отслеживать цели на расстоянии в 80–90 км. При желании дрон можно использовать для выслеживания лодок противника, и это тоже — заслуга радара.

Американский беспилотник над Крымом

По словам Романа Гусарова, интересен комплекс наблюдения БПЛА MQ-9 Reaper. В систему входит оптико-электронная система AN/AAS-52 и лазерный дальномер-целеуказатель. По данным специалистов, в ней реализована возможность передачи потокового видео высокого разрешения. Всё это управляется с помощью компьютера, стоит такое устройство в районе трёх-четырёх миллионов долларов.

Отдельный интерес представляют приёмники и передатчики, расположенные под верхним носовым обтекателем БПЛА, а также блок автономной навигации. Они, по словам экспертов, могут оказаться полезными при создании отечественной системы спутникового управления ударными дронами.

Транспортировка беспилотника MQ-9 Reaper. Фото © Getty Images / John Moore

Роман Гусаров отмечает, что представляют интерес камеры на дроне, но использовать эти технологии — задача не из лёгких.

— Может быть, какие-нибудь камеры попадутся. Но опять же увидеть эти камеры и с помощью обратного инжиниринга попытаться их воспроизвести — непростая задача, но вполне возможно, что решаемая, — отметил главный редактор издания "Авиа.Ru" Роман Гусаров.

По словам эксперта, главное в этой истории не столько секретные детали беспилотника, сколько сам факт того, что американцам показали определённую черту, которую переходить не стоит. Любопытно и то, что в США в связи с инцидентом заговорили о возможном прекращении военной помощи Украине. Но дипломатия дипломатией, а секретные детали разведывательно-ударного БПЛА никогда не помешают.

Авторы Евгений Самарин