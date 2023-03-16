"Хороший пример!": Китайцам понравилось, как Россия обошлась с американским беспилотником

Читатели китайского портала "Гуаньча" встали на сторону России после инцидента с упавшим в Чёрное море американским беспилотником MQ-9 Reaper. Многие в комментариях к статье шутили насчёт случившегося.

"Лучший результат, которого Россия могла достичь, пропустив незваного гостя с дурными намерениями в свои воды и не открывая при этом огня! Москва подаёт хороший пример!" — заявил один из читателей.

Пользователь LCKMate поблагодарил Россию за то, что та публично ударила по лицу США, считающие, что они со своими военными кораблями и самолётами имеют "золотой жетон неуязвимости". Ещё один комментатор отметил, что именно так и нужно поступать с хулиганами, беззастенчиво заглядывающими за чужие двери. Ещё один читатель с иронией написал, что американский дрон, видимо, выпил лишнего и из-за этого рухнул.