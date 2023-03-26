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26 марта, 13:33

Взрыв прозвучал в Тульской области в результате падения беспилотника

SHOT: В Тульской области упал неизвестный беспилотник

<p>Последствия взрыва. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id169788748" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Татьяна Чебакова</a></p>

Последствия взрыва. Фото © VK / Татьяна Чебакова

В городе Киреевске Тульской области произошёл мощный взрыв в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает SHOT. Кому принадлежит БПЛА, на данный момент не уточняется.

По данным телеграм-канала, у некоторых жителей от ударной волны тряслись окна в домах. Информацию о взрыве подтвердили в экстренных службах.

"Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29", — сообщила ТАСС представитель ЕДДС района.

В Мелитополе произошёл взрыв

В Мелитополе произошёл взрыв

От взрыва беспилотника в доме выбило окна. Фото © Telegram / SHOT

От взрыва беспилотника в доме выбило окна. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Лайф писал о том, что в Брянской области беспилотник предпринял попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию "Дружба", которая в итоге завершилась неудачей.

Илья Суриков
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