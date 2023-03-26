Взрыв прозвучал в Тульской области в результате падения беспилотника

В городе Киреевске Тульской области произошёл мощный взрыв в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает SHOT. Кому принадлежит БПЛА, на данный момент не уточняется.

По данным телеграм-канала, у некоторых жителей от ударной волны тряслись окна в домах. Информацию о взрыве подтвердили в экстренных службах.

"Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29", — сообщила ТАСС представитель ЕДДС района.

От взрыва беспилотника в доме выбило окна. Фото © Telegram / SHOT