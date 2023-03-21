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21 марта, 09:17

БПЛА неудачно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области

В Брянской области беспилотник предпринял попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию "Дружба", которая в итоге завершилась неудачей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, инцидент произошёл около полудня 20 марта. На территорию станции с беспилотника был сброшен неустановленный боеприпас. В результате ЧП никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.

На нефтеперекачивающей станции "Дружба" под Брянском нашли самодельную бомбу

На нефтеперекачивающей станции "Дружба" под Брянском нашли самодельную бомбу

Ранее Лайф рассказывал, что на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было сброшено с беспилотника.

Обложка ©

Getty Images / Isaac Brekken

Артур Белкин
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