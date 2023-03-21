БПЛА неудачно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области

В Брянской области беспилотник предпринял попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию "Дружба", которая в итоге завершилась неудачей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, инцидент произошёл около полудня 20 марта. На территорию станции с беспилотника был сброшен неустановленный боеприпас. В результате ЧП никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.