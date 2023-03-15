На нефтеперекачивающей станции "Дружба" под Брянском нашли самодельную бомбу

Самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами было обнаружено накануне на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, подозрительный предмет около четырёх часов дня заметил начальник караула станции. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. При осмотре выяснилось, что это СВУ, начинённое пластидом и металлическими шариками. Его обезвредили сапёры. Как взрывное устройство оказалось на станции, выясняется.