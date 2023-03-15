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15 марта, 07:22

На нефтеперекачивающей станции "Дружба" под Брянском нашли самодельную бомбу

СВУ с поражающими элементами нашли на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области

Самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами было обнаружено накануне на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, подозрительный предмет около четырёх часов дня заметил начальник караула станции. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. При осмотре выяснилось, что это СВУ, начинённое пластидом и металлическими шариками. Его обезвредили сапёры. Как взрывное устройство оказалось на станции, выясняется.

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Ранее СМИ сообщили, что в Брянской области сбили беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать химический завод. Однако власти региона опровергли эту информацию, пояснив, что причиной громкого звука был истребитель, который преодолел звуковой барьер.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Никонов
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