Работник фермы на Кубани нашёл в сене две самодельные бомбы, одна из них взорвалась
Неожиданная и страшная находка ждала в ангаре с кормом сотрудника фермы в Краснодарском крае: разгружая тюки с сеном, он обнаружил два самодельных взрывных устройства. По данным телеграм-канала SHOT, одно из них сдетонировало.
Работник молочно-торговой фермы в селе Шедок шёл кормить коров, не ожидая ничего необычного. Так, он зашёл в крытый ангар с сеном и, развязывая тюки, нашёл две литровые бутылки с зажигательной смесью, к которым металлической проволокой были привязаны газовые баллончики от сифона.
Одно из устройств сдетонировало, никто не пострадал. Прибывшие на место правоохранители обезвредили второе СВУ. По данному факту проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что диверсанты попытались заставить жителя Ленинградской области совершить теракт, угрожая взорвать его дом, но тот не испугался и пошёл в полицию. Они подъехали к дому 54-летнего Эдуарда и швырнули к калитке пакет, заявив, что там находится взрывчатка. Чтобы "бомба" не взорвалась, мужчина должен был по указанию неизвестных подорвать железную дорогу.
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