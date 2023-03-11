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11 марта, 08:44

Работник фермы на Кубани нашёл в сене две самодельные бомбы, одна из них взорвалась

Неожиданная и страшная находка ждала в ангаре с кормом сотрудника фермы в Краснодарском крае: разгружая тюки с сеном, он обнаружил два самодельных взрывных устройства. По данным телеграм-канала SHOT, одно из них сдетонировало.

Работник молочно-торговой фермы в селе Шедок шёл кормить коров, не ожидая ничего необычного. Так, он зашёл в крытый ангар с сеном и, развязывая тюки, нашёл две литровые бутылки с зажигательной смесью, к которым металлической проволокой были привязаны газовые баллончики от сифона.

Одно из устройств сдетонировало, никто не пострадал. Прибывшие на место правоохранители обезвредили второе СВУ. По данному факту проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что диверсанты попытались заставить жителя Ленинградской области совершить теракт, угрожая взорвать его дом, но тот не испугался и пошёл в полицию. Они подъехали к дому 54-летнего Эдуарда и швырнули к калитке пакет, заявив, что там находится взрывчатка. Чтобы "бомба" не взорвалась, мужчина должен был по указанию неизвестных подорвать железную дорогу.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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