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4 марта, 12:07

Группа мужчин в масках подкинула россиянину "бомбу" и пыталась заставить его взорвать ж/д пути

Жителя Ленобласти пытались заставить заложить СВУ на ж/д пути под угрозой взорвать его дом

<p>Эдуард. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot/48901" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Эдуард. Обложка © t.me / SHOT

Диверсанты попытались заставить жителя Ленинградской области совершить теракт, угрожая взорвать его дом, но тот не испугался и пошёл в полицию. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Неизвестные подъехали к дому 54-летнего Эдуарда в деревне Арбонье на микроавтобусах. Четыре диверсанта в масках швырнули к калитке пакет и заявили, что там находится взрывчатка. Чтобы "бомба" не взорвалась, мужчина должен был по указанию неизвестных подорвать железную дорогу Гатчина – Волосово – Усть-Луга. В случае отказа преступники обещали привести дополнительные детали для взрывного устройства, "которое сработает у его дома".

Мужчина оказался не из робкого десятка и позвонил в полицию. Подозрительный пакет у ворот забрали на экспертизу, а специалисты осмотрели близлежащую территорию. Ничего подозрительного там найдено не было. Сейчас диверсантов ищут, а полиция проверяет Эдуарда, который не запомнил ни номера маши, ни примет преступников.

Ж/д состав с военной техникой пытались подорвать в Приморье

Ж/д состав с военной техникой пытались подорвать в Приморье

Ранее ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение диверсии".

Оксана Попова
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