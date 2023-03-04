Группа мужчин в масках подкинула россиянину "бомбу" и пыталась заставить его взорвать ж/д пути

Диверсанты попытались заставить жителя Ленинградской области совершить теракт, угрожая взорвать его дом, но тот не испугался и пошёл в полицию. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Неизвестные подъехали к дому 54-летнего Эдуарда в деревне Арбонье на микроавтобусах. Четыре диверсанта в масках швырнули к калитке пакет и заявили, что там находится взрывчатка. Чтобы "бомба" не взорвалась, мужчина должен был по указанию неизвестных подорвать железную дорогу Гатчина – Волосово – Усть-Луга. В случае отказа преступники обещали привести дополнительные детали для взрывного устройства, "которое сработает у его дома".

Мужчина оказался не из робкого десятка и позвонил в полицию. Подозрительный пакет у ворот забрали на экспертизу, а специалисты осмотрели близлежащую территорию. Ничего подозрительного там найдено не было. Сейчас диверсантов ищут, а полиция проверяет Эдуарда, который не запомнил ни номера маши, ни примет преступников.