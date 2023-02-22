ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути

Спецслужбы предотвратили очередную попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги. Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Тюменской области.

Подозреваемый житель Нижневартовска был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Покушение на совершение диверсии").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.