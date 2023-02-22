ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути
Спецслужбы задержали жителя Нижневартовска, который планировал устроить диверсию на железной дороге
Спецслужбы предотвратили очередную попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги. Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Тюменской области.
Подозреваемый житель Нижневартовска был задержан с поличным, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Покушение на совершение диверсии").
"В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры", — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
Напомним, что в сентябре 2022 года ФСБ задержала жителя Свердловской области, планировавшего диверсию на ж/д путях. В тот раз подозреваемый даже успел установить устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.
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