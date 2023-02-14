Парни из Пензы хотели заработать по 10 тысяч поджогами на ж/д путях, а получат по 20 лет тюрьмы

Компании парней из Пензы светит до 20 лет тюрьмы за диверсии на железнодорожных путях. Как узнал Лайф, в социальных сетях одному из будущих диверсантов написал неизвестный и предложил поджечь релейные шкафы на железной дороге. Аноним уверял, что работа быстрая, но прибыльная, и оценил её в 40 тысяч рублей. К тому же "инструктор" обнадёжил 16-летнего собеседника тем, что полиция точно его не найдёт, и дал подробную инструкцию.

Желание лёгких денег хоть и одурманило парня, но пойти на преступление в одиночку он побоялся. Так у него появились подельники — три товарища, с которыми будущий диверсант решил поделить гонорар, по 10 тысяч каждому. На протяжении двух дней юные диверсанты поджигали оборудование на станции, но к сбою в движении составов и иным серьёзным повреждениям это не привело.

Надежды остаться незамеченными разбились, когда всех четверых вычислили силовики. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", максимальный срок наказания по которой предусматривает 20 лет лишения свободы. Подельники подростка оказались в СИЗО, а сам он пока находится дома. Родители дали письменное обязательство присматривать за несовершеннолетним подозреваемым.