В Новой Москве в ночь на 10 марта заметили четыре неопознанных летательных аппарата
В ночь на пятницу в Новой Москве были замечены четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, НЛО около полуночи зафиксировали полицейские во время патрулирования территории ТиНАО неподалёку от зоопарка "Планета обезьян". Что это было, выясняется.
Ранее Лайф сообщал, что упавший в Подмосковье в конце февраля беспилотник был начинён зарядами к РПГ и взрывчаткой. Речь идёт об С4 массой около одного килограмма. К счастью, она не сдетонировала.
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