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10 марта, 10:43

В Новой Москве в ночь на 10 марта заметили четыре неопознанных летательных аппарата

В ночь на пятницу в Новой Москве были замечены четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, НЛО около полуночи зафиксировали полицейские во время патрулирования территории ТиНАО неподалёку от зоопарка "Планета обезьян". Что это было, выясняется.

Власти Коломны сообщили о результатах проверки территории, где жители слышали взрыв

Власти Коломны сообщили о результатах проверки территории, где жители слышали взрыв

Ранее Лайф сообщал, что упавший в Подмосковье в конце февраля беспилотник был начинён зарядами к РПГ и взрывчаткой. Речь идёт об С4 массой около одного килограмма. К счастью, она не сдетонировала.

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Никита Никонов
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