В Новой Москве в ночь на 10 марта заметили четыре неопознанных летательных аппарата

В ночь на пятницу в Новой Москве были замечены четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, НЛО около полуночи зафиксировали полицейские во время патрулирования территории ТиНАО неподалёку от зоопарка "Планета обезьян". Что это было, выясняется.