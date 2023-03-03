Власти Коломны сообщили о результатах проверки территории, где жители слышали взрыв

Сотрудники экстренных служб не обнаружили признаков взрыва в районе подмосковной Коломны, где местные жители накануне вечером услышали громкий хлопок. Тем не менее патрулирование территории всё ещё продолжается, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

"После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории", — написал он в телеграм-канале.