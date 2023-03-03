Власти Коломны сообщили о результатах проверки территории, где жители слышали взрыв
Глава округа Гречищев: В Коломне после проверки не нашли признаков взрыва
Сотрудники экстренных служб не обнаружили признаков взрыва в районе подмосковной Коломны, где местные жители накануне вечером услышали громкий хлопок. Тем не менее патрулирование территории всё ещё продолжается, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.
"После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории", — написал он в телеграм-канале.
Гречищев добавил, что обстановка находится под контролем. Каких-либо возгораний или повреждений зафиксировано не было, а газовое и электроснабжение после таинственного инцидента работают в обычном режиме. Безопасности местных жителей ничто не угрожает, подчеркнул он.
Как уже рассказывал Лайф, поздно вечером 2 марта жители Коломны услышали громкий взрыв. При этом в МЧС не нашли каких-либо его последствий. Позднее появилась версия, что взрыв мог произойти в небе, с большой долей вероятности речь идёт о беспилотнике.
ТАСС / Станислав Красильников