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2 марта, 19:49
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Жители Коломны услышали громкий взрыв

Жители Коломны и пригородов услышали громкий взрыв. Об этом пишут горожане из разных частей населённого пункта.

"Все слышали, но никто не знает, что это, ни дыма, ни огня", "Бахнуло знатно", — пишут пользователи местных пабликов в соцсетях.

В пресс-службе администрации Коломенского городского округа РБК сообщили, что деталей пока не знают. Для выяснения подробностей отправлены сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В МЧС также подтвердили эту информацию.

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Напомним, 28 февраля Лайф сообщал о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья, неподалёку от объекта "Газпрома". Глава региона тогда заявил, что целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры.

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ГУ МЧС по Московской области

Андрей Григорьев
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