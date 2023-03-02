Жители Коломны услышали громкий взрыв

Жители Коломны и пригородов услышали громкий взрыв. Об этом пишут горожане из разных частей населённого пункта.

"Все слышали, но никто не знает, что это, ни дыма, ни огня", "Бахнуло знатно", — пишут пользователи местных пабликов в соцсетях.