Жители Коломны услышали громкий взрыв
Жители Коломны и пригородов услышали громкий взрыв. Об этом пишут горожане из разных частей населённого пункта.
"Все слышали, но никто не знает, что это, ни дыма, ни огня", "Бахнуло знатно", — пишут пользователи местных пабликов в соцсетях.
В пресс-службе администрации Коломенского городского округа РБК сообщили, что деталей пока не знают. Для выяснения подробностей отправлены сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В МЧС также подтвердили эту информацию.
Напомним, 28 февраля Лайф сообщал о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья, неподалёку от объекта "Газпрома". Глава региона тогда заявил, что целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры.
ГУ МЧС по Московской области