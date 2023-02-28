Названа вероятная цель упавшего в Подмосковье ударного беспилотника
Губернатор Воробьёв прокомментировал крушение дрона у объекта "Газпрома" в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что целью ударного беспилотника UJ-22 Airborne, который рухнул рядом с объектом "Газпрома" в Коломне, мог быть объект гражданской инфраструктуры. По его словам, дрон упал вблизи деревни Губастово.
"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", — написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © SHOT
В "Газпроме" уточнили, что дрон рухнул рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск" к югу от Коломны. Происшествие не повлияло на работу подразделения компании, на месте работают оперативные службы.
"Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло. В настоящее время вопрос находится в ведении ФСБ. Оперативные службы должны реагировать на любые сигналы, поэтому да, [работают на месте]. Работаем в штатном режиме", — приводит комментарий руководителя станции издание Ura.ru.
Ранее Лайф опубликовал первое фото с места крушения дрона у объекта "Газпрома" в Подмосковье. Ещё одна неудачная атака беспилотника была зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе, мы также публиковали кадры. В Минобороны раскрыли детали провалившейся атаки украинских дронов на юге России.
Обложка © ТАСС/ Донат Сорокин