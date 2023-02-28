Названа вероятная цель упавшего в Подмосковье ударного беспилотника

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что целью ударного беспилотника UJ-22 Airborne, который рухнул рядом с объектом "Газпрома" в Коломне, мог быть объект гражданской инфраструктуры. По его словам, дрон упал вблизи деревни Губастово.

"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", — написал Воробьёв в своём телеграм-канале.

Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © SHOT

В "Газпроме" уточнили, что дрон рухнул рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск" к югу от Коломны. Происшествие не повлияло на работу подразделения компании, на месте работают оперативные службы.