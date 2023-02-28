Уличная камера сняла момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

Напомним, сегодня ночью беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, все 200 жильцов были эвакуированы. Никто не пострадал, а приехавшие сапёры обезвредили закреплённую на нём взрывчатку. Ещё два БПЛА упали на машины, а один — на супермаркет в селе Шагаровка. В сети уже появились кадры обломков летательных аппаратов.