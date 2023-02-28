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28 февраля, 09:42

Уличная камера сняла момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

Лайф публикует момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

В Белгороде камера видеонаблюдения зафиксировала момент крушения украинского беспилотника с британским аналогом пластида (взрывчатки). На опубликованных SHOT кадрах видно, как обломки аппарата падают на парковку.

Кадры падения беспилотника в Белгороде. Видео © SHOT

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО

Напомним, сегодня ночью беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, все 200 жильцов были эвакуированы. Никто не пострадал, а приехавшие сапёры обезвредили закреплённую на нём взрывчатку. Ещё два БПЛА упали на машины, а один — на супермаркет в селе Шагаровка. В сети уже появились кадры обломков летательных аппаратов.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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