В Белгороде нашли обломки трёх упавших беспилотников
Гладков: В Белгороде обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников
Упавший в Белгороде беспилотник. Обложка © VK / ЧП Белгородская область
В Белгороде обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что находится в больнице, и поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.
Ранее Лайф писал, что в городе Шебекино на детской площадке нашли неразорвавшийся снаряд после обстрела ВСУ. По словам Гладкова, пострадавших нет.