В Белгороде нашли обломки трёх упавших беспилотников

В Белгороде обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что находится в больнице, и поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.