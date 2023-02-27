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27 февраля, 20:42

В Белгороде нашли обломки трёх упавших беспилотников

Гладков: В Белгороде обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников

<p>Упавший в Белгороде беспилотник. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/bel_obl_chp?w=wall-149319657_414849&z=photo-149319657_457285032/wall-149319657_414849" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Белгородская область</a></p>

Упавший в Белгороде беспилотник. Обложка © VK / ЧП Белгородская область

В Белгороде обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников, есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", — написал он в телеграм-канале.

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО

Глава региона добавил, что находится в больнице, и поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.

Ранее Лайф писал, что в городе Шебекино на детской площадке нашли неразорвавшийся снаряд после обстрела ВСУ. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Артур Лапсаков
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