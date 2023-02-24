Неразорвавшийся снаряд нашли на детской площадке в городе под Белгородом после обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, неразорвавшийся снаряд оказался на территории детской площадки. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав фото с места инцидента.

"Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки. Слава богу, пострадавших нет. Оперативные службы проводят разминирование территории", — написал он.