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24 февраля, 13:38

Неразорвавшийся снаряд нашли на детской площадке в городе под Белгородом после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекина

<p>Детская площадка в Шебекине, на территорию которой упал снаряд ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/1789" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Детская площадка в Шебекине, на территорию которой упал снаряд ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, неразорвавшийся снаряд оказался на территории детской площадки. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав фото с места инцидента.

"Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки. Слава богу, пострадавших нет. Оперативные службы проводят разминирование территории", — написал он.

Губернатор Белгородской области Гладков госпитализирован с пищевым отравлением

Губернатор Белгородской области Гладков госпитализирован с пищевым отравлением

Ранее Лайф писал, что жительница села в Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ. Осколки от снарядов повредили несколько частных домовладений.

Никита Осипов
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  • ВСУ
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  • Белгородская область

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