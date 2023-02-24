Неразорвавшийся снаряд нашли на детской площадке в городе под Белгородом после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекина
Детская площадка в Шебекине, на территорию которой упал снаряд ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, неразорвавшийся снаряд оказался на территории детской площадки. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав фото с места инцидента.
"Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки. Слава богу, пострадавших нет. Оперативные службы проводят разминирование территории", — написал он.
Ранее Лайф писал, что жительница села в Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ. Осколки от снарядов повредили несколько частных домовладений.