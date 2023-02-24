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24 февраля, 10:10

Губернатор Белгородской области Гладков госпитализирован с пищевым отравлением

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу с пищевым отравлением, его жизни ничего не угрожает. Об этом глава региона рассказал в телеграм-канале.

"Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моём состоянии. Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей", — написал Гладков.

По словам главы региона, уже в ближайшее время его отправят домой. Он признался, что ему "некогда болеть" из-за большого объёма работы.

Добавим, что ещё вчера Гладков выезжал на позиции российских бойцов ПВО, где передавал им подарки и слова благодарности от жителей Белгородской области, а также поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.

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Ранее же Лайф рассказывал, что жительница Белгородской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Белкин
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