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19 февраля, 07:11

Звезду фильмов "Красотка" и "Хатико" госпитализировали с пневмонией

TMZ: В Мексике 73-летнего Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией

Американского актёра Ричарда Гира, известного по ролям в фильмах "Красотка" и "Хатико", госпитализировали с пневмонией в Мексике. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на источники.

Артист находился в загородном доме недалеко от Нуэво-Валларты, где вместе с детьми отмечал 40-летие супруги Алехандры Сильвы. Прямо перед поездкой туда у актёра начался сильный кашель, который продолжался весь отдых.

"Всё стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию", — говорится в сообщении источника.

Гиру оказывали медпомощь всю ночь после госпитализации. В результате ему прописали антибиотики и пожелали выздоровления. Сейчас звезда чувствует себя хорошо.

У госпитализированного отца Овечкина нашли опухоль

У госпитализированного отца Овечкина нашли опухоль

В начале февраля госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких журналиста Николая Сванидзе. По данным СМИ, у Сванидзе диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. При этом лечение усугубляют сопутствующие заболевания общественника, среди которых — хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей степени. 15 февраля Сванидзе вывели из медикаментозного сна.

Обложка ©

Kinopoisk.ru

Светлана Оперук
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