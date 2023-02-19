Звезду фильмов "Красотка" и "Хатико" госпитализировали с пневмонией
TMZ: В Мексике 73-летнего Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией
Американского актёра Ричарда Гира, известного по ролям в фильмах "Красотка" и "Хатико", госпитализировали с пневмонией в Мексике. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на источники.
Артист находился в загородном доме недалеко от Нуэво-Валларты, где вместе с детьми отмечал 40-летие супруги Алехандры Сильвы. Прямо перед поездкой туда у актёра начался сильный кашель, который продолжался весь отдых.
"Всё стало настолько плохо, что ему пришлось лечь в больницу, где, как нам сказали, у него диагностировали пневмонию", — говорится в сообщении источника.
Гиру оказывали медпомощь всю ночь после госпитализации. В результате ему прописали антибиотики и пожелали выздоровления. Сейчас звезда чувствует себя хорошо.
В начале февраля госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких журналиста Николая Сванидзе. По данным СМИ, у Сванидзе диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. При этом лечение усугубляют сопутствующие заболевания общественника, среди которых — хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей степени. 15 февраля Сванидзе вывели из медикаментозного сна.