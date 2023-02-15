У госпитализированного отца Овечкина нашли опухоль
Злокачественное новообразование обнаружили у отца российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.
По его данным, 71-летний Михаил Викторович попал в больницу ещё 10 января из-за обострившегося хронического заболевания сердца. В итоге по результатам обследований врачи выявили опухоль.
Как писал Лайф, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул команду. Вчера уточнялось, что из-за госпитализации отца хоккеист вылетит в Москву в самое ближайшее время. Предварительно он предупредил, что пропустит несколько матчей. Уже сегодня "Вашингтон" без своего капитана проиграл "Каролине".
ТАСС / Красильников Станислав