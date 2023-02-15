У госпитализированного отца Овечкина нашли опухоль

Злокачественное новообразование обнаружили у отца российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, 71-летний Михаил Викторович попал в больницу ещё 10 января из-за обострившегося хронического заболевания сердца. В итоге по результатам обследований врачи выявили опухоль.