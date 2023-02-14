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14 февраля, 15:31

Овечкин временно покинул "Вашингтон" по семейным обстоятельствам

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский хоккеист Александр Овечкин был вынужден временно покинуть команду по семейным обстоятельствам. Об этом сообщается на странице "Вашингтона" в Twitter.

"Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин будет отсутствовать в команде из-за здоровья близкого человека и семейных дел", — говорится в заявлении генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана.

Ближайший матч "Вашингтона" состоится 14 февраля: в рамках регулярного чемпионата клуб примет "Каролину".

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Сын Овечкина с передач отца и Кросби реализовал буллит в Матче всех звёзд НХЛ

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял шестую строчку в рейтинге 100 величайших игроков в современной истории Национальной хоккейной лиги по версии издания The Athletic. Кроме того, россиянин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам остаётся Уэйн Гретцки (894). NBC Sports даже подсчитал, что Овечкин может обойти Гретцки в ноябре 2024 года.

Гретцки попросит самолёт у босса "Вашингтона", чтобы увидеть, как Овечкин бьёт его рекорд

Гретцки попросит самолёт у босса "Вашингтона", чтобы увидеть, как Овечкин бьёт его рекорд

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ТАСС / AP / Nick Wass

Александра Вишнякова
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