Овечкин вылетит в Москву в ближайшее время из-за госпитализации отца

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время вылетит в Москву. По данным "Матч ТВ", причина — срочная госпитализация его отца Михаила Овечкина.

Детали болезни не приводятся. Предварительно хоккеист предупредил клуб, что пропустит несколько матчей. Ближайшая игра состоится сегодня — в рамках регулярного чемпионата команда примет "Каролину".