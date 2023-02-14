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14 февраля, 16:55
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Овечкин вылетит в Москву в ближайшее время из-за госпитализации отца

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время вылетит в Москву. По данным "Матч ТВ", причина — срочная госпитализация его отца Михаила Овечкина.

Детали болезни не приводятся. Предварительно хоккеист предупредил клуб, что пропустит несколько матчей. Ближайшая игра состоится сегодня — в рамках регулярного чемпионата команда примет "Каролину".

Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта

Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта

Ранее пресс‑служба "Вашингтон Кэпиталз" сообщила, что Овечкин был вынужден временно покинуть команду по семейным обстоятельствам.

Обложка ©

ТАСС / AP / Frank Franklin II

Ирина Фальке
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