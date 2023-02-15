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15 февраля, 04:54

"Вашингтон" без Овечкина проиграл "Каролине" в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Каролине Харрикейнз" со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встречу пропускал капитал столичного клуба Александр Овечкин.

У победителей отличились Брент Бёрнс, Пол Штястны и Стефан Ноусен. У проигравших шайбы на счету Ти Джея Оши и Джо Снайвли. Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Андрей Свечников очков не набрали.

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Напомним, о том, что Овечкин пропустит матч по семейным обстоятельствам, стало известно накануне, 14 февраля. Российский хоккеист вылетит в Москву из-за госпитализации отца — Михаила Овечкина.

Обложка ©

nhl.com/capitals

Артур Лапсаков
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