"Вашингтон" без Овечкина проиграл "Каролине" в матче НХЛ

У победителей отличились Брент Бёрнс, Пол Штястны и Стефан Ноусен. У проигравших шайбы на счету Ти Джея Оши и Джо Снайвли. Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Евгений Кузнецов и Андрей Свечников очков не набрали.