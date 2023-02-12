Уникальный покер Панарина помог "Нью-Йорк Рейнджерс" разгромить "Каролину" в матче НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины Харрикейнз" и помог своей команде одержать победу со счётом 6:2.

Помимо Панарина шайбами в составе рейнджеров отметились Мика Зибанежад и Каапо Какко. Отметим, что помимо покера россиянин отметился результативной передачей, набрав за матч пять баллов. Для Панарина это стал первый покер за всю его карьеру в НХЛ, а также первым с 2001 года для "Нью-Йорка" в гостевых встречах.