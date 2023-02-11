Тарасенко забросил шайбу в первом матче за "Рейнджерс"

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу в первом же матче за "Нью-Йорк Рейнджерс" после обмена. Примечательно, что этот гол стал первым для россиянина в 2023 году.

Форвард открыл счёт в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтл Кракен" (4:1, идёт второй период). Передачу ему отдал ещё один россиянин Артемий Панарин.

Первая шайба Тарасенко за "Рейнджерс". Видео © Twitter / New York Rangers