Тарасенко забросил шайбу в первом матче за "Рейнджерс"
Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу в первом же матче за "Нью-Йорк Рейнджерс" после обмена. Примечательно, что этот гол стал первым для россиянина в 2023 году.
Форвард открыл счёт в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтл Кракен" (4:1, идёт второй период). Передачу ему отдал ещё один россиянин Артемий Панарин.
Первая шайба Тарасенко за "Рейнджерс". Видео © Twitter / New York Rangers
Напомним, Тарасенко накануне был обменян из "Сент-Луис Блюз" в "Рейнджерс". До перехода в 38 играх регулярки россиянин набрал 29 очков (10 голов и 19 передач) при показателе полезности "–18".
Twitter / New York Rangers