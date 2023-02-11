Евгений Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ и вошёл в топ-50 лучших бомбардиров лиги

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин набрал своё 1200-е очко за время карьеры в НХЛ и помог команде переиграть "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата со счётом 6:3.

Россиянин во время встречи с "утками" отметился двумя результативными передачами, что помогло ему войти в список 50 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на счету Малкина 463 шайбы + 737 передач в играх регулярного чемпионата НХЛ. Добавим, что лидером списка является легендарный канадец Уэйн Гретцки.