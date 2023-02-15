СМИ сообщили, что Костомаров перестал дышать самостоятельно

Состояние здоровья российского фигуриста Романа Костомарова стало резко ухудшаться после ампутации кистей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его данным, дышать самостоятельно спортсмен не может. До утра он пробудет под седацией. У врачей есть опасения за левое лёгкое фигуриста из-за фиброза.