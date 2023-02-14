Мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста
Мать фигуриста Романа Костомарова назвала ложной информацию СМИ об ампутации кистей рук у спортсмена. Она подчеркнула, что сейчас семья не готова делиться сведениями о состоянии здоровья олимпийского чемпиона.
"И вообще, половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время", — уточнила собеседница Лайфа.
Напомним, в начале января 45-летний фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Лишь в конце месяца он пришёл в себя. Но 7 февраля появились сообщения, что ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса, а также спортсмен может лишиться пальцев рук. Родственники олимпийского чемпиона и лечащие врачи не стали комментировать слухи. Чтобы сохранить медицинскую тайну, для Костомарова в больнице завели конфиденциальную карту, доступ к которой ограничен. А сегодня стало известно, что Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках.
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