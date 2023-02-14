Мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста

Мать фигуриста Романа Костомарова назвала ложной информацию СМИ об ампутации кистей рук у спортсмена. Она подчеркнула, что сейчас семья не готова делиться сведениями о состоянии здоровья олимпийского чемпиона.

"И вообще, половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время", — уточнила собеседница Лайфа.