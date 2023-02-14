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14 февраля, 07:29
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Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который больше месяца находится в больнице с пневмонией, ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью, как ранее сообщали СМИ.

По данным Mash, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

"Проблема наших спортсменов": Психолог назвала возможную первопричину ампутаций у Костомарова

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Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя. Однако позже поступили плохие новости о состоянии фигуриста: Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса. Первый тренер спортсмена Лидия Караваева сообщила, что он сам дал согласие на ампутацию, чтобы выжить.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Александра Вишнякова
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