Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который больше месяца находится в больнице с пневмонией, ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью, как ранее сообщали СМИ.
По данным Mash, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя. Однако позже поступили плохие новости о состоянии фигуриста: Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса. Первый тренер спортсмена Лидия Караваева сообщила, что он сам дал согласие на ампутацию, чтобы выжить.
ТАСС / Вадим Тараканов