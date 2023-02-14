"Проблема наших спортсменов": Психолог назвала возможную первопричину ампутаций у Костомарова

Общая проблема чемпионов — неумение отдыхать. Это могло стать первопричиной трагедии, случившейся с фигуристом Романом Костомаровым: ему пришлось столкнуться с ампутациями на фоне запущенной болезни. Такое мнение Лайфу высказала психолог Галина Руснак.

Она отметила, что с детства у выдающихся спортсменов вырабатывается привычка трудиться, не обращая внимания на усталость и болезни. На этом фоне они не считают обычные симптомы, такие как насморк или высокую температуру, поводом откладывать важные дела.

"Организм сложно устроен, и любое недомогание — это просьба об отдыхе. Если не обращать внимания на такие сигналы организма, он найдёт другой способ передохнуть, не всегда экологичный. История с Романом как раз об этом. Человек достиг вершины успеха, но по-прежнему не жалел себя", — полагает Галина Руснак.

Она подчеркнула символичность того, что ноги — "главный рабочий инструмент" Костомарова. Это одновременно стало слабым звеном для фигуриста с точки зрения психосоматики, ведь устранение их — самый быстрый путь к заслуженному отдыху.