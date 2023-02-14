"Проблема наших спортсменов": Психолог назвала возможную первопричину ампутаций у Костомарова
Психолог Руснак — об ампутациях у Костомарова: Проблема наших чемпионов — трудоголизм
Общая проблема чемпионов — неумение отдыхать. Это могло стать первопричиной трагедии, случившейся с фигуристом Романом Костомаровым: ему пришлось столкнуться с ампутациями на фоне запущенной болезни. Такое мнение Лайфу высказала психолог Галина Руснак.
Она отметила, что с детства у выдающихся спортсменов вырабатывается привычка трудиться, не обращая внимания на усталость и болезни. На этом фоне они не считают обычные симптомы, такие как насморк или высокую температуру, поводом откладывать важные дела.
"Организм сложно устроен, и любое недомогание — это просьба об отдыхе. Если не обращать внимания на такие сигналы организма, он найдёт другой способ передохнуть, не всегда экологичный. История с Романом как раз об этом. Человек достиг вершины успеха, но по-прежнему не жалел себя", — полагает Галина Руснак.
Она подчеркнула символичность того, что ноги — "главный рабочий инструмент" Костомарова. Это одновременно стало слабым звеном для фигуриста с точки зрения психосоматики, ведь устранение их — самый быстрый путь к заслуженному отдыху.
"Умение вовремя остановиться, позволить себе побездельничать, даже если ты подводишь команду, побыть наедине со своими мыслями, провести время с семьёй — это навык, которому нужно учиться трудолюбивым людям", — резюмировала Руснак.
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Напомним, изначально Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса, хотя он попал в больницу из-за гриппа. Первый тренер фигуриста Лидия Караваева сообщила, что спортсмен сам дал согласие на ампутацию ступней ради того, чтобы выжить. Теперь СМИ узнали о новом этапе ампутации — спортсмен лишился ещё и кистей.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев