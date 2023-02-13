"Выл на всю палату": Медсестра рассказала о страшной реакции Костомарова на ампутацию ног после наркоза

У российского фигуриста Романа Костомарова произошла настоящая истерика после того, как врачи были вынуждены провести ему операцию на нижних конечностях. Как рассказала медсестра клиники, он добровольно согласился на ампутацию ступней, однако не смог совладать с эмоциями после пробуждения от наркоза.

"Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату", — приводит её слова издание "Дни.ру".