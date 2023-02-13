"Выл на всю палату": Медсестра рассказала о страшной реакции Костомарова на ампутацию ног после наркоза
Медсестра рассказала о реакции Романа Костомарова на ампутацию конечностей
У российского фигуриста Романа Костомарова произошла настоящая истерика после того, как врачи были вынуждены провести ему операцию на нижних конечностях. Как рассказала медсестра клиники, он добровольно согласился на ампутацию ступней, однако не смог совладать с эмоциями после пробуждения от наркоза.
"Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату", — приводит её слова издание "Дни.ру".
Как отметила медсестра, сейчас спортсмен нуждается в помощи психолога, чтобы пережить случившееся. Кроме того, ему необходимы забота близких и отсутствие лишнего внимания. По её словам, специально для этого от посторонних даже закрыли его электронную медицинскую карту. Чтобы избежать утечек, информация о состоянии Костомарова доступна только главному врачу клиники и ещё паре человек.
Как уже рассказывал Лайф, Костомарову пришлось ампутировать обе стопы из-за сепсиса, хотя изначально в больницу он попал из-за гриппа. Официального подтверждения не поступало, близкие фигуриста не особо распространяются на эту тему и закрылись даже от знакомых. Однако, как сообщила первый тренер Костомарова Лидия Караваева, он сам дал согласие на ампутацию ступней ради того, чтобы выжить.
ТАСС / Вадим Тараканов