Врачи боролись до последнего: СМИ узнали о ещё одной ампутации у Костомарова

По его словам, врачи сражались за руки спортсмена, но некроз добрался и до кистей. Они начали чернеть, и пришлось прибегнуть к ещё одной операции. Медицинские светила до последнего бились, но, увы, спортсмену становилось всё хуже и хуже. Официального подтверждения этой информации нет.