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13 февраля, 21:35
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Врачи боролись до последнего: СМИ узнали о ещё одной ампутации у Костомарова

КП: Роману Костомарову пришлось ампутировать кисти

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали кисти", — рассказал собеседник издания.

По его словам, врачи сражались за руки спортсмена, но некроз добрался и до кистей. Они начали чернеть, и пришлось прибегнуть к ещё одной операции. Медицинские светила до последнего бились, но, увы, спортсмену становилось всё хуже и хуже. Официального подтверждения этой информации нет.

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Напомним, Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса, хотя изначально он попал в больницу из-за гриппа. Близкие олимпийского чемпиона не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. Вместе с этим первый тренер Костомарова Лидия Караваева сообщила, что спортсмен сам дал согласие на ампутацию ступней ради того, чтобы выжить.

Ранее Лайф писал, что новый тур "Ледникового периода" пройдёт в поддержку фигуриста Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию фигуриста.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Арина Родионова
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