Новый тур "Ледникового периода" пройдёт в поддержку фигуриста Костомарова
В поддержку фигуриста Романа Костомарова 24 февраля в Череповце стартует ежегодный всероссийский тур шоу "Ледниковый период". Он будет проводиться в 19-й раз. Об этом говорится в заявлении продюсерской компании "Илья Авербух".
"Режиссёр Илья Авербух объявил о старте ежегодного всероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе", который начнётся в феврале 2023 года и пройдёт в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова", — сказано в сообщении.
В пресс-службе компании уточнили, что средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию фигуриста. Перед зрителями будут выступать, в частности, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Кроме того, на лёд выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Фёдор Федотов, Алла Михеева и Иван Букин. В этом году шоу будет проводиться более чем в двадцати городах РФ, в том числе Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе и Туле.
Авербух рассказал о состоянии Костомарова. По его словам, олимпийскому чемпиону после выписки из больницы потребуется дорогостоящая реабилитация и большая ледовая семья готова в этом помогать. Авербух подчеркнул, что расчётный счёт для зрителей открывать не планируется — людей призывают "поддержать Рому морально".
"Выл на всю палату": Медсестра рассказала о страшной реакции Костомарова на ампутацию ног после наркоза
Ранее Лайф писал, что Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса, хотя изначально он попал в больницу из-за гриппа. Близкие олимпийского чемпиона не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. Вместе с этим первый тренер Костомарова Лидия Караваева сообщила, что спортсмен сам дал согласие на ампутацию ступней ради того, чтобы выжить.
LIFE / Давид Давашкин