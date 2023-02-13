Новый тур "Ледникового периода" пройдёт в поддержку фигуриста Костомарова

В поддержку фигуриста Романа Костомарова 24 февраля в Череповце стартует ежегодный всероссийский тур шоу "Ледниковый период". Он будет проводиться в 19-й раз. Об этом говорится в заявлении продюсерской компании "Илья Авербух".

"Режиссёр Илья Авербух объявил о старте ежегодного всероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе", который начнётся в феврале 2023 года и пройдёт в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова", — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что средства от продажи билетов пойдут на реабилитацию фигуриста. Перед зрителями будут выступать, в частности, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Кроме того, на лёд выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Фёдор Федотов, Алла Михеева и Иван Букин. В этом году шоу будет проводиться более чем в двадцати городах РФ, в том числе Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе и Туле.