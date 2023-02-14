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14 февраля, 14:11
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Роману Костомарову удалили весь некроз

Роману Костомарову удалили все поражённые некрозом ткани

Врачи смогли удалить все поражённые некрозом клетки тканей у фигуриста Романа Костомарова. Если спортсмену удастся избежать нового заражения, его могут снять с аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

Тем не менее врачи по-прежнему утверждают, что даже после ампутации стоп или пальцев отмирание некоторых участков может продолжиться. Терапевт Ярцева считает, что сейчас никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли.

Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации

Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации

Как писал Лайф, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января этого года. В конце месяца он пришёл в себя, однако позже ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. Мать спортсмена опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке
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