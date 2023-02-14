Роману Костомарову удалили весь некроз

Врачи смогли удалить все поражённые некрозом клетки тканей у фигуриста Романа Костомарова. Если спортсмену удастся избежать нового заражения, его могут снять с аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

Тем не менее врачи по-прежнему утверждают, что даже после ампутации стоп или пальцев отмирание некоторых участков может продолжиться. Терапевт Ярцева считает, что сейчас никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли.