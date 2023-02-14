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14 февраля, 11:18
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Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации

Тренер Волынкина: Реабилитация Костомарова займёт от нескольких недель до полугода

Реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с "Москвой 24" рассказала, сколько времени потребуется фигуристу Роману Костомарову на восстановление после ампутации стоп.

"На реабилитацию нужно достаточно продолжительное время. Это может занимать от нескольких недель до полугода", — сказала специалист.

По её словам, спортсмену придётся привыкать жить с болью в культе, к использованию протеза и применению его в двигательной активности. Для успешной реабилитации также понадобится комплексная работа психологов и реабилитологов, использующих разные техники массажа и физиотерапевтическое оборудование.

Волынкина уточнила, что работа с психологом в случае с Костомаровым займёт очень много времени, потому что фигуристу нужно привыкнуть обращаться с протезом и как можно быстрее оправиться от трагедии.

"Роман — звезда, и ему может быть очень сложно, так как он всю жизнь занимается спортом. Это очень тяжело для него и его близких. Но с этим можно жить, с этим нужно работать. Люди попадают в разные ситуации и учатся в этих ситуациях жить", — сказала психолог.

Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти

Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти

Ранее мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста. Она подчеркнула, что сейчас семья не готова делиться сведениями о состоянии здоровья олимпийского чемпиона.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Ирина Фальке
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