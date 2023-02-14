Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации
Тренер Волынкина: Реабилитация Костомарова займёт от нескольких недель до полугода
Реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с "Москвой 24" рассказала, сколько времени потребуется фигуристу Роману Костомарову на восстановление после ампутации стоп.
"На реабилитацию нужно достаточно продолжительное время. Это может занимать от нескольких недель до полугода", — сказала специалист.
По её словам, спортсмену придётся привыкать жить с болью в культе, к использованию протеза и применению его в двигательной активности. Для успешной реабилитации также понадобится комплексная работа психологов и реабилитологов, использующих разные техники массажа и физиотерапевтическое оборудование.
Волынкина уточнила, что работа с психологом в случае с Костомаровым займёт очень много времени, потому что фигуристу нужно привыкнуть обращаться с протезом и как можно быстрее оправиться от трагедии.
"Роман — звезда, и ему может быть очень сложно, так как он всю жизнь занимается спортом. Это очень тяжело для него и его близких. Но с этим можно жить, с этим нужно работать. Люди попадают в разные ситуации и учатся в этих ситуациях жить", — сказала психолог.
Ранее мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста. Она подчеркнула, что сейчас семья не готова делиться сведениями о состоянии здоровья олимпийского чемпиона.
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