Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации

Реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с "Москвой 24" рассказала, сколько времени потребуется фигуристу Роману Костомарову на восстановление после ампутации стоп.

"На реабилитацию нужно достаточно продолжительное время. Это может занимать от нескольких недель до полугода", — сказала специалист.

По её словам, спортсмену придётся привыкать жить с болью в культе, к использованию протеза и применению его в двигательной активности. Для успешной реабилитации также понадобится комплексная работа психологов и реабилитологов, использующих разные техники массажа и физиотерапевтическое оборудование.

Волынкина уточнила, что работа с психологом в случае с Костомаровым займёт очень много времени, потому что фигуристу нужно привыкнуть обращаться с протезом и как можно быстрее оправиться от трагедии.

"Роман — звезда, и ему может быть очень сложно, так как он всю жизнь занимается спортом. Это очень тяжело для него и его близких. Но с этим можно жить, с этим нужно работать. Люди попадают в разные ситуации и учатся в этих ситуациях жить", — сказала психолог.