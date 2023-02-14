"Могут ампутировать по кусочкам": Почему спасти жизнь Костомарову может только чудо

Российский фигурист Роман Костомаров находится в критическом состоянии, врачи практически вытаскивают его с того света, считает врач-терапевт Ирина Ярцева. Она объяснила, что даже после ампутации стоп или пальцев остаётся вероятность прогрессирования некроза.

"По кусочкам ему могут ампутировать одну конечность за другой, подниматься выше по тканям, и никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли", — заявила Ярцева газете "Вечерняя Москва".

Терапевт считает, что пока делать прогнозы о состоянии фигуриста не имеет смысла. Никто не сможет сказать, почему у здорового спортсмена начала протекать пневмония и так быстро развиваться, спровоцировав такие последствия.

"Это очень тяжёлый пациент. Больше шансов, что он не выкарабкается. А если у него и получится, он будет физически и психологически истощён. Чтобы он выжил, должно произойти чудо", — подчеркнула медик.