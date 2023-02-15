Сванидзе вывели из медикаментозного сна, но он до сих пор на ИВЛ

Врачи вывели журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе из медикаментозного сна. Об этом узнал Mash. Несмотря на это, в результате пневмонии, развития сепсиса и проблем с внутренними органами его состояние всё ещё остаётся стабильно тяжёлым.

Сванидзе пришёл в себя, но всё ещё находится на ИВЛ. Врачи наблюдают за пациентом и отмечают положительную динамику на фоне интенсивной терапии. Говорят, что сейчас у него ограниченные движения и жёсткое дыхание, однако без хрипов. Также вполне нормальные пульс, сердечный ритм и давление.