Жительница села в Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ

Пожилая жительница села Борисовка Белгородской области погибла из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения. Её дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, ещё один снаряд попал в другой жилой дом. В этот момент в нём никого не было, обошлось без пострадавших. Кроме того, осколки от снарядов также повредили ещё два частных домовладения. Там выбиты окна, посечены фасады и кровля.

В результате атаки в селе повреждено газоснабжение. На месте инцидента работают аварийные и оперативные службы. Они устраняют последствия обстрела.