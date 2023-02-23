Жительница села в Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ
Пожилая жительница села Борисовка Белгородской области погибла из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения. Её дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, ещё один снаряд попал в другой жилой дом. В этот момент в нём никого не было, обошлось без пострадавших. Кроме того, осколки от снарядов также повредили ещё два частных домовладения. Там выбиты окна, посечены фасады и кровля.
В результате атаки в селе повреждено газоснабжение. На месте инцидента работают аварийные и оперативные службы. Они устраняют последствия обстрела.
Ранее Лайф писал о том, что десять сотрудников МЧС оказались ранены в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных.
ТАСС / Телеграм-канал губернатора Белгородской области