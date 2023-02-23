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23 февраля, 15:50

Жительница села в Белгородской области погибла в результате обстрела ВСУ

Пожилая жительница села Борисовка Белгородской области погибла из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения. Её дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, ещё один снаряд попал в другой жилой дом. В этот момент в нём никого не было, обошлось без пострадавших. Кроме того, осколки от снарядов также повредили ещё два частных домовладения. Там выбиты окна, посечены фасады и кровля.

В Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека

В Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека

В результате атаки в селе повреждено газоснабжение. На месте инцидента работают аварийные и оперативные службы. Они устраняют последствия обстрела.

Ранее Лайф писал о том, что десять сотрудников МЧС оказались ранены в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных.

Обложка ©

ТАСС / Телеграм-канал губернатора Белгородской области

Илья Суриков
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