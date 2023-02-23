В Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека

Бригада скорой помощи, которая приехала к раненым в Петровском районе Донецка, попала под обстрел со стороны украинских военных. В результате погибло три сотрудника.

По данным Донецкого агентства новостей, жертвами стали водитель и два врача. Кроме того, ранена фельдшер, она в тяжёлом состоянии.