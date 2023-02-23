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23 февраля, 12:19

В Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека

Бригада скорой помощи, которая приехала к раненым в Петровском районе Донецка, попала под обстрел со стороны украинских военных. В результате погибло три сотрудника.

По данным Донецкого агентства новостей, жертвами стали водитель и два врача. Кроме того, ранена фельдшер, она в тяжёлом состоянии.

ВСУ обстреляли детские магазины "Бэмби" и "Бегемотик" под Белгородом

ВСУ обстреляли детские магазины "Бэмби" и "Бегемотик" под Белгородом

Лайф напоминает, что сегодня украинские военные уже обстреливали Петровский район Донецка. В результате случившегося погибла мирная жительница.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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