ВСУ обстреляли детские магазины "Бэмби" и "Бегемотик" под Белгородом

Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под огнём украинской армии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Судя по фото, двухэтажное здание занимали детские магазины — супермаркет "Бэмби" и магазин игрушек "Бегемотик". Известно как минимум об одном пострадавшем.