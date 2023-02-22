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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 10:26
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ВСУ обстреляли детские магазины "Бэмби" и "Бегемотик" под Белгородом

Губернатор Гладков: Под обстрел ВСУ попал торговый центр в Шебекине, один из пострадавших в тяжёлом состоянии

Последствия обстрела детского магазина в Шебекине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела детского магазина в Шебекине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под огнём украинской армии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Судя по фото, двухэтажное здание занимали детские магазины — супермаркет "Бэмби" и магазин игрушек "Бегемотик". Известно как минимум об одном пострадавшем.

"Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению", проинформировал глава региона.

Погибшей в результате обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка
Погибшей в результате обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка

Напомним, что на днях украинские военные обстреляли три населённых пункта в Белгородской области. Так, в Староселье в результате случившегося повреждена линия электропередачи. Шебекино тоже регулярно оказывается под огнём. Недавно украинские военные обстреляли этот приграничный город дважды за день. Один из снарядов попал в дом, который в итоге загорелся. А до этого в регионе под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка. Там тоже были пострадавшие.

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Марина Калегина
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