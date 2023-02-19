Погибшей в результате обстрела села в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка

Погибшей в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа оказалась 12-летняя девочка, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, она была единственным ребёнком в семье. Напомним, изначально сообщалось, что жертвой обстрела была девушка.

"Установили личность погибшей девочки — Василиса, 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за её спиной… Никто и никогда не сможет утешить мать и отца", — написал губернатор в телеграм-канале.

Гладков добавил, что по Новой Таволжанке ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов. В результате повреждены три частных дома, одна хозпостройка и машина.