Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до 10
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин
Количество пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до десяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до десяти", — сказано в телеграм-канале штаба.
Ранее сообщалось, что ВСУ за пару минут выпустили 40 ракет по Донецку. Удары пришлись по территории Киевского и Ворошиловского районов. Изначально мэр города Алексей Кулемзин сообщал о семи пострадавших.