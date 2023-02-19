Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до 10

Количество пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до десяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до десяти", — сказано в телеграм-канале штаба.