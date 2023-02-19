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19 февраля, 16:25

Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до 10

<p>Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/13841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Количество пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до десяти человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до десяти", — сказано в телеграм-канале штаба.

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Ранее сообщалось, что ВСУ за пару минут выпустили 40 ракет по Донецку. Удары пришлись по территории Киевского и Ворошиловского районов. Изначально мэр города Алексей Кулемзин сообщал о семи пострадавших.

Наталья Исакова
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