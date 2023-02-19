В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла девушка
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины погибла девушка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В момент прилёта снарядов она (девушка. — Прим. Лайфа) находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли три населённых пункта в Белгородской области. Так, в Староселье в результате случившегося повреждена линия электропередачи.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ