Пострадавшая при обстреле Шебекина женщина не приходила в сознание

Женщина, пострадавшая при обстреле города Шебекино в Белгородской области, по-прежнему находится в тяжёлом состоянии и не приходила в сознание. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьёзно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжёлое. Сегодня пройдёт заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о её транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия", — отметил Гладков.







По словам главы региона, в результате обстрела повреждения получили торговые павильоны местного рынка, фасады зданий, торговые центры. В ближайшее время глава города Владимир Жданов проведёт встречу с собственниками помещений, на которой будут решаться текущие вопросы.