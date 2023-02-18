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18 февраля, 09:47

Пострадавшая при обстреле Шебекина женщина не приходила в сознание

Губернатор Гладков: Пострадавшую при обстреле Шебекина могут транспортировать в Москву

Женщина, пострадавшая при обстреле города Шебекино в Белгородской области, по-прежнему находится в тяжёлом состоянии и не приходила в сознание. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьёзно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжёлое. Сегодня пройдёт заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о её транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия", — отметил Гладков.

  • Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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По словам главы региона, в результате обстрела повреждения получили торговые павильоны местного рынка, фасады зданий, торговые центры. В ближайшее время глава города Владимир Жданов проведёт встречу с собственниками помещений, на которой будут решаться текущие вопросы.

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Ранее Лайф сообщал, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадала одна женщина, которую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Telegram / "Настоящий Гладков"

Артур Белкин
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