Житель белгородского села получил контузию из-за очередного обстрела ВСУ

Село Вознесеновка в Белгородской области оказалось сегодня под обстрелом украинской армии. Об этом вечером в четверг сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Без пострадавших на это раз, к сожалению, не обошлось.

"Мужчина с лёгкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия", — проинформировал Гладков.

Село Вознесеновка расположено в Шебекинском районе в восьми километрах от украинской границы и уже не в первый раз попадает под обстрел.