Житель белгородского села получил контузию из-за очередного обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области
Село Вознесеновка в Белгородской области оказалось сегодня под обстрелом украинской армии. Об этом вечером в четверг сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Без пострадавших на это раз, к сожалению, не обошлось.
"Мужчина с лёгкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия", — проинформировал Гладков.
Село Вознесеновка расположено в Шебекинском районе в восьми километрах от украинской границы и уже не в первый раз попадает под обстрел.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные дважды за день обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов попал в дом, который в итоге загорелся. А до этого в регионе под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка. Там тоже были пострадавшие.
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